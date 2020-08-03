Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Erol Bulut'un getirilmesi için bayram sonrası beklenirken onun yanında Alanyaspor'dan bazı önemli isimlerin de sarı-lacivertli takımla ismi anılıyor. Listenin başında da Yunan orta saha Anastasios Bakasetas geliyor.

Erol Bulut'un 27 yaşında olan ve Alanya'da takımın beyni olarak kullandığı öğrencisi için ısrarcı olduğu, yönetimin de bu talebe sıcak baktığı öğrenildi. Geçen sezon 43 resmi maçta forma giyen ve 14 gol atıp, 8 asist yapan Yunan oyuncu ile ilgili detaylar şöyle:

5 MİLYON EURO'YA SERBEST!

1- Erol Bulut, Bakasetas'ın takıma kalite katacağına inanıyor. Sarılacivertli takımda da oyunu onun üzerine kurma planları yapıyor.

2- Bakasetas'ın Alanyaspor ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Yunan oyuncunun Akdeniz ekibiyle yaptığı sözleşmede "5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi var.

3- Alanyaspor, oyuncu için kimseyle pazarlığa yanaşmıyor. Welinton'u Beşiktaş'a kaptıran, Cisse ve Fernandes ile de yolları ayıran Akdeniz ekibi, bir hücum silahını daha kaybetmek istemiyor.

SATMADAN TRANSFER YAPAMIYOR

4- Fenerbahçe'nin serbest kalma maddesini devreye sokabilmesi için oyuncu satışı gerçekleştirme zorunluluğu var. Çünkü sarı-lacivertliler, FFP nedeniyle satmadan alamıyor.