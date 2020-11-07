Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe , Konya maçının hazırlıklarını dün tamamladı. Antrenman öncesi Sarı-Lacivertli futbolcularla kısa bir toplantı yapan teknik patron Erol Bulut , ilk dakikadan itibaren sahada ağırlıklarını kurmaları gerektiğini söyledi. Bulut , erken golün işlerini kolaylaştıracağını söyledi.



GALİBİYET SERİSİ GÜVEN VERİYOR

Bulut'un toplantıda, "Önde baskı yapalım ve Konya'yı hatayaya zorlayalım. Antalya'da çok gol kaçırdık. Bu kez son vuruşlarda daha dikkatli olmalılıyz. Galibiyet serisimiz bize güven veriyor. Milli araya 3 puanla girelim" dediği öğrenildi.



RİSKLİ PASLARDAN KAÇININ...

Savunma oyuncularını da uyaran Bulut , "Tehlikeli bölgelerde riskli paslardan kaçının. Pas hataları eksik yakalanmamıza neden olur. Rakibin savunmadan hızlı çıkışlarına da dikkat etmeliyiz. Bunu arayacaklar" dedi.



BULUT'TAN HÜCUM EMRİ

Takımının ofansif gücüne güvenen Erol Bulut, milli ara öncesinde haftayı 3 puanla kapatmayı hedefliyor.





