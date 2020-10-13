Erol Bulut: 'Dimitrios Pelkas'ı 3 yıldır takip ediyorum'

Fenerbahçe, transferin son gününde teknik direktör Erol Bulut'un talebi üzerine, PAOK'un 10 numarası Dimitrios Pelkas'ı kadrosuna kattı.



Sarı-lacivertli taraftarlar, Max Kruse'den sonra takıma gelen 10 numara Dimitrios Pelkas'ın nasıl bir performans göstereceğini merak ederken, teknik direktör Erol Bulut'tan açıklama geldi.



Erol Bulut, yaklaşık 3 yıldır Dimitrios Pelkas'ı takip ettiğini ve Yunan futbolcuya fazlasına güvendiğini dile getirdi.



Dimitrios Pelkas'a övgüler yağdıran Erol Bulut "Malatyaspor'dan beri Pelkas'ı istiyordum, takip ediyordum. Özellikle seçtik. Çok yönlü, hücumda hemen her mevkinin alternatifi olacak bir çözüm oyuncusu." dedi.



