Erik ten Hag: 'Transferlerden memnunum'

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, bu yaz yapılan transferlerle ilgili konuştu.



Bu yaz gerçekleşen transferlerden memnun olduğunu söyleyen Hollandalı teknik adam, "Transferler doğru yönde ilerlediğimizi gösteriyor. İyi işler yaptık, çok iyi oyuncular, kadromuza katkı sağlayacak kaliteli oyuncular." ifadelerini kullandı.



Manchester United, yaz transfer dönemindeİ Joshua Zirkzee, Leny Yoro, Noussair Mazroui ve Matthijs de Ligt'ı kadrosuna katmıştı. İngiliz temsilcisi, 4 transfer için kasasından 164.5 milyon euro çıkardı.



Manchester United; Mazroui için 15 ve Matthijs de Ligt için 45 milyon euro Bayern Münih'e ödedi. İngiliz ekibi, Joshua Zirkzee için Bologna'ya 42.5 milyon euro ödedi. Erik ten Hag'ın takımı Yoro için ise Lille'e 62 milyon euro bonservis bedeli verdi.





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