23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
21:30
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
21:30
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
4-0
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
19:00
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
21:30
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
21:30
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
1-2
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
4-1
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
1-3
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
2-1
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
1-3
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
19:30
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-2
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
1-077'
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
1-073'
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
1-076'
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
19:30
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
0-038'
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
20:30
23 Ağustos
Levante-Barcelona
22:30
23 Ağustos
Genoa-Lecce
19:30
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
19:30
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
21:45
23 Ağustos
Roma-Bologna
21:45
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
2-138'
23 Ağustos
Nice-Auxerre
20:00
23 Ağustos
Lyon-Metz
22:05
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
0-146'
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
19:45
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
22:00
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
19:15
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
21:45
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-3

Erik ten Hag'lı Leverkusen, ilk hafta mağlup!

Bundesliga'nın 1. haftasında Leverkusen, sahasında Hoffenheim'a 2-1 mağlup oldu.

23 Ağustos 2025 18:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Erik ten Hag'lı Leverkusen, ilk hafta mağlup!
Bundesliga'nın 1. haftasında Leverkusen, sahasında Hoffenheim'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, öne geçtiği maçı 2-1 kaybetti.

Mücadelenin 6. dakikasında Leverkusen, yeni transferi Jarell Quansah ile 1-0 öne geçti. Hoffenheim, 25. dakikada Fisnik Asllani ile maça dengeyi getirdi. İlk devre 1-1 berabere sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Hoffenheim, Tim Lemperle 52. dakikada 2-1 öne geçti ve zorlu deplasmandan galibiyetle ayrıldı.

ERIK TEN HAG, KÖTÜ BAŞLADI

Leverkusen'in başındaki ilk lig maçına çıkan Eric ten Hag, sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Ligde gelecek hafta Leverkusen, Werder Bremen'e konuk olacak. Hoffenheim, Frankfurt'u konuk edecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
