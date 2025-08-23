Bundesliga'nın 1. haftasında Leverkusen, sahasında Hoffenheim'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, öne geçtiği maçı 2-1 kaybetti.
Mücadelenin 6. dakikasında Leverkusen, yeni transferi Jarell Quansah ile 1-0 öne geçti. Hoffenheim, 25. dakikada Fisnik Asllani ile maça dengeyi getirdi. İlk devre 1-1 berabere sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Hoffenheim, Tim Lemperle 52. dakikada 2-1 öne geçti ve zorlu deplasmandan galibiyetle ayrıldı.
ERIK TEN HAG, KÖTÜ BAŞLADI
Leverkusen'in başındaki ilk lig maçına çıkan Eric ten Hag, sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Ligde gelecek hafta Leverkusen, Werder Bremen'e konuk olacak. Hoffenheim, Frankfurt'u konuk edecek.
