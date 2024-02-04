Eren Elmalı: "Hepimiz bunun farkındayız"

Trabzonspor'da Eren Elmalı, Beşiktaş'a mağlup oldukları maçın ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Eren Elmalı: 'Hepimiz bunun farkındayız'
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04 Şubat 2024 21:49
Son güncelleme 04 Şubat 2024 21:57
Trabzonspor'da Eren Elmalı, Beşiktaş'a mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Eren Elmalı yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz. Bu oyunun sonucu bu değildi. Hepimiz bunun farkındayız. Futbolda olan bir şey." dedi.

Eren Elmalı ayrıca, "Bir an önce 3 puan alıp eski havayı geri getirmeye çalışacağız. Bunun için çabalayacağız." ifadelerini kullandı.

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