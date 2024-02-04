Eren Elmalı: 'Hepimiz bunun farkındayız'

Trabzonspor'da Eren Elmalı, Beşiktaş'a mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
Eren Elmalı yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz. Bu oyunun sonucu bu değildi. Hepimiz bunun farkındayız. Futbolda olan bir şey." dedi.
Eren Elmalı ayrıca, "Bir an önce 3 puan alıp eski havayı geri getirmeye çalışacağız. Bunun için çabalayacağız." ifadelerini kullandı.
Eren Elmalı yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz. Bu oyunun sonucu bu değildi. Hepimiz bunun farkındayız. Futbolda olan bir şey." dedi.
Eren Elmalı ayrıca, "Bir an önce 3 puan alıp eski havayı geri getirmeye çalışacağız. Bunun için çabalayacağız." ifadelerini kullandı.