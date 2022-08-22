Erden Timur, transfer için Rusya'ya gidiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen Shamar Nicholson'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Sözcü'de yer alan habere göre; Shamar Nicholson için Erden Timur'un bu hafta Rusya'ya gideceği öğrenildi. Rus kulübüyle oyuncunun bonservisi hakkında pazarlıklar yapılacak.



Spartak Moskova'da forma giyen 25 yaşındaki forvet, atletik yapısıyla dikkat çekiyor. Ocak ayında Belçika'nın Charleroi takımından Spartak Moskova'ya 8 milyon Euro karşılığında transfer oldu.



TEKNİK HEYET GÖRMEK İSTİYOR



Sarı kırmızılılarda teknik heyet 1.92'lik boyuna rağmen atletik, fizik gücü yüksek ve geçen yıl son vuruşlarda başarılı bir sezon geçiren Nicholson'ı takımdan görmek istiyor.



25 yaşındaki Jamaikalı futbolcu geçen sezonun devre arasında geldiği Spartak Moskova forması ile 16 resmi maçta 8 gol, 2 asistlik bir performansa imza atmayı başardı. Jamaikalı futbolcu, Rusya'ya gelmeden önce ise Charleroi forması ile Belçika Ligi'nde 18 karşılaşmada görev alıp 13 gol, 5 asistle 18 gole direkt katkı sağladı.





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