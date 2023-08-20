Erden Timur'dan transfer açıklaması!

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, 8 numara için gelen transfer sorusuna, "Galatasaray'a yakışacak 8 numara alacağız" diye cevap verdi.

, Fotoğraf; AA
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Erden Timur'dan transfer açıklaması!
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20 Ağustos 2023 15:42
Galatasaray'da transferin bir numaralı ismi Erden Timur'dan flaş bir açıklama geldi.

Timur, 8 numara transferi için gelen soruya cevap verdi. Sarı-kırmızılı idareci, 8 numara için, "Galatasaray'a yakışacak 8 numara alacağız" sözlerini sarf etti.

OKAN BURUK'UN SÖZLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise, Trabzonspor karşılaşmasının ardından 8 numara transferi için, "Lucas'tan bir tane daha kopyalayamayacağız. Kalitesinden, oyunculuğundan, futbolundan emin olduğumuz, bize uyacak bir oyuncu bakıyoruz. Şu anda da önemli oyuncularımız var. Gelecek futbolcunun elimizdekilerden çok daha iyi olmasını istiyoruz. Böyle bir oyuncu arayışımız var. Bu bir süreç. Bu süreç içinde en doğru oyuncuyu getirmeye çalışacağız. Haftalar geçtikçe yeni alternatifler de çıkabiliyor. Hiç düşünmeyeceğimiz oyuncular bizim için opsiyon olabiliyor. Acelemiz yok ama alabileceğimiz oyuncunun bir an önce aramıza katılması faydalı olacak." diye konuştu.



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