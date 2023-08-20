Erden Timur'dan transfer açıklaması!

Galatasaray'da transferin bir numaralı ismi Erden Timur'dan flaş bir açıklama geldi.
Timur, 8 numara transferi için gelen soruya cevap verdi. Sarı-kırmızılı idareci, 8 numara için, "Galatasaray'a yakışacak 8 numara alacağız" sözlerini sarf etti.
OKAN BURUK'UN SÖZLERİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise, Trabzonspor karşılaşmasının ardından 8 numara transferi için, "Lucas'tan bir tane daha kopyalayamayacağız. Kalitesinden, oyunculuğundan, futbolundan emin olduğumuz, bize uyacak bir oyuncu bakıyoruz. Şu anda da önemli oyuncularımız var. Gelecek futbolcunun elimizdekilerden çok daha iyi olmasını istiyoruz. Böyle bir oyuncu arayışımız var. Bu bir süreç. Bu süreç içinde en doğru oyuncuyu getirmeye çalışacağız. Haftalar geçtikçe yeni alternatifler de çıkabiliyor. Hiç düşünmeyeceğimiz oyuncular bizim için opsiyon olabiliyor. Acelemiz yok ama alabileceğimiz oyuncunun bir an önce aramıza katılması faydalı olacak." diye konuştu.
Timur, 8 numara transferi için gelen soruya cevap verdi. Sarı-kırmızılı idareci, 8 numara için, "Galatasaray'a yakışacak 8 numara alacağız" sözlerini sarf etti.
OKAN BURUK'UN SÖZLERİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise, Trabzonspor karşılaşmasının ardından 8 numara transferi için, "Lucas'tan bir tane daha kopyalayamayacağız. Kalitesinden, oyunculuğundan, futbolundan emin olduğumuz, bize uyacak bir oyuncu bakıyoruz. Şu anda da önemli oyuncularımız var. Gelecek futbolcunun elimizdekilerden çok daha iyi olmasını istiyoruz. Böyle bir oyuncu arayışımız var. Bu bir süreç. Bu süreç içinde en doğru oyuncuyu getirmeye çalışacağız. Haftalar geçtikçe yeni alternatifler de çıkabiliyor. Hiç düşünmeyeceğimiz oyuncular bizim için opsiyon olabiliyor. Acelemiz yok ama alabileceğimiz oyuncunun bir an önce aramıza katılması faydalı olacak." diye konuştu.