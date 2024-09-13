Erden Timur: "Bir şeyleri açıklayacağım"

Galatasaray Kulübü'ndeki görevinden ayrılan Erden Timur, sarı-kırmızılı camia ile ilgili konuşmaya karar verdi.

Haber; Sporx.com
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Erden Timur: 'Bir şeyleri açıklayacağım'
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13 Eylül 2024 14:58
Galatasaray Kulübü'nde Futbol A.Ş'deki görevinden ayrılan ve transfer döneminde adı en çok anılan isimlerden olan Erden Timur konuşma kararı aldı.

Sarı-kırmızılı kulüpte başkan Dursun Özbek ile fikir ayrılığı yaşadığı için ayrılan Erden Timur, son dönemde gündeme gelen birçok konu ile alakalı konuşacağını duyurdu.

ERDEN TİMUR: "BİR ŞEYLER AÇIKLAYACAĞIM"

Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Levent Tüzemen, Erden Timur'un kendisini aradığını ve konuşacağını açıkladı. A Spor'daki canlı yayında konuşan Levent Tüzemen "Erden Timur, beni aradı ve 'Sana bir şeyler açıklayacağım' dedi. Eğer randevu ayarlarsa Erden Bey ile görüşeceğim, konuşacağız. Ne anlatacaksa burada söyleyeceğim, zaten o da 'Evet, söyleyebilirsiniz' dedi." açıklamasını yaptı.

Erden Timur'un kararının ardından yapacağı açıklamalar Galatasaray camiasında merakla beklenmeye başlandı.



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