Erden Timur: 'Bir şeyleri açıklayacağım'

Galatasaray Kulübü'nde Futbol A.Ş'deki görevinden ayrılan ve transfer döneminde adı en çok anılan isimlerden olan Erden Timur konuşma kararı aldı.
Sarı-kırmızılı kulüpte başkan Dursun Özbek ile fikir ayrılığı yaşadığı için ayrılan Erden Timur, son dönemde gündeme gelen birçok konu ile alakalı konuşacağını duyurdu.
ERDEN TİMUR: "BİR ŞEYLER AÇIKLAYACAĞIM"
Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Levent Tüzemen, Erden Timur'un kendisini aradığını ve konuşacağını açıkladı. A Spor'daki canlı yayında konuşan Levent Tüzemen "Erden Timur, beni aradı ve 'Sana bir şeyler açıklayacağım' dedi. Eğer randevu ayarlarsa Erden Bey ile görüşeceğim, konuşacağız. Ne anlatacaksa burada söyleyeceğim, zaten o da 'Evet, söyleyebilirsiniz' dedi." açıklamasını yaptı.
Erden Timur'un kararının ardından yapacağı açıklamalar Galatasaray camiasında merakla beklenmeye başlandı.
Sarı-kırmızılı kulüpte başkan Dursun Özbek ile fikir ayrılığı yaşadığı için ayrılan Erden Timur, son dönemde gündeme gelen birçok konu ile alakalı konuşacağını duyurdu.
ERDEN TİMUR: "BİR ŞEYLER AÇIKLAYACAĞIM"
Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Levent Tüzemen, Erden Timur'un kendisini aradığını ve konuşacağını açıkladı. A Spor'daki canlı yayında konuşan Levent Tüzemen "Erden Timur, beni aradı ve 'Sana bir şeyler açıklayacağım' dedi. Eğer randevu ayarlarsa Erden Bey ile görüşeceğim, konuşacağız. Ne anlatacaksa burada söyleyeceğim, zaten o da 'Evet, söyleyebilirsiniz' dedi." açıklamasını yaptı.
Erden Timur'un kararının ardından yapacağı açıklamalar Galatasaray camiasında merakla beklenmeye başlandı.