Ercan Taner'den Sergen Yalçın yorumu!

Sözcü spor yazarı Ercan Taner, Beşiktaş'ın deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.
"SERGEN YALÇIN GENÇLERİ ÇOK İYİ KEŞFEDER"
Taner yazısına Sergen Yalçın'ın genç oyunculara verdiği şansı öne çıkararak başladı:
"Sergen Yalçın, çok iyi oyuncu keşfeder. Gençler onun döneminde şanslı. Rıdvan, Emirhan ve Ersin hemen akla geliyor. Devrim'i psikolojik olarak zor bir maçta, Kayseri deplasmanında 11'e dahil etmek çok olumlu bir karardı. Onun videolarını iki hafta boyunca izledim, antrenmanlardan gelen bilgilere göre hazır bir kanat oyuncusu kadroya dahil edilecekti. Umarım süreklilik kazanır."
"RAFA SILVA, BU TAKIMIN OYUN AKLI"
Yıldız futbolcu Rafa Silva'ya özel bir parantez açan Taner, "Rafa Silva bu takımın starı ve oyun aklı. Onu pamuklara sarıp korumak ve motive etmek gerekiyor. Rafa, maç kazandırır ve ondan asla vazgeçilmez. Dün yine şovunu yaptı, 2 golü klas attı. Abraham da kayıp geçen Göztepe maçından sonra attığı golle takipçiliğini hatırlattı. Orkun ise stressiz ve iyi günündeydi" ifadelerini kullandı.
"KAYSERİ'DE BEŞİKTAŞ KİMLİĞİNİ GÖSTERDİ"
Takımın sahaya yansıttığı futbolu da değerlendiren Taner, "Maçın ilk bölümünde ikili mücadeleleri kazanan, hava toplarında üstünlük kuran Beşiktaş, adeta sezona yeniden başlamış gibiydi. Rafa'nın şovu ikinci yarıda da sürdü, hat-trick'i tamamladı. Rafa istediği pasları alırsa anında cezayı keser. En sonunda deplasmanlarda çekingen futbol, baskı yeme, komik top kayıpları olmadan; rakibe ağırlığını hissettiren ve 'Ben Beşiktaş'ım, ben sizden değil, siz benden korkacaksınız' mesajını veren bir oyuncu grubu izledik" yorumunu yaptı.
"BEŞİKTAŞ'IN EN BÜYÜK İHTİYACI"
Taner yazısını Beşiktaş'ın önümüzdeki süreçteki en önemli ihtiyacına vurgu yaparak noktaladı:
"Beşiktaş'ın en önemli ihtiyacı seri galibiyetler. Sergen Yalçın bunu başaracak futbol aklına sahip."