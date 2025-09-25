24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
3-1
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
0-4
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
0-0
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
3-0
24 Eylül
Verona-Venezia
4-5
24 Eylül
Parma -Spezia
6-5
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
1-1
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
3-1
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
0-0
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
2-2
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
5-5
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
2-2
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
0-2
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
4-1
24 Eylül
Huddersfield -M.City
0-2
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
3-2
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
1-0
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
2-0
24 Eylül
Getafe-Alaves
1-1
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
5-0
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
2-0
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
1-1
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
1-4
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
1-2
24 Eylül
Nice-Roma
1-2
24 Eylül
Freiburg-Basel
2-1
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
1-1
24 Eylül
Braga-Feyenoord
1-0
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
2-2
24 Eylül
Como-Sassuolo
3-0

Ercan Taner'den Sergen Yalçın yorumu!

Spor yazarı Ercan Taner, Kayserispor - Beşiktaş karşılaşmasını köşesinde değerlendirdi.

calendar 25 Eylül 2025 09:28
Fotoğraf: AA
Ercan Taner'den Sergen Yalçın yorumu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sözcü spor yazarı Ercan Taner, Beşiktaş'ın deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

"SERGEN YALÇIN GENÇLERİ ÇOK İYİ KEŞFEDER" 

Taner yazısına Sergen Yalçın'ın genç oyunculara verdiği şansı öne çıkararak başladı:



"Sergen Yalçın, çok iyi oyuncu keşfeder. Gençler onun döneminde şanslı. Rıdvan, Emirhan ve Ersin hemen akla geliyor. Devrim'i psikolojik olarak zor bir maçta, Kayseri deplasmanında 11'e dahil etmek çok olumlu bir karardı. Onun videolarını iki hafta boyunca izledim, antrenmanlardan gelen bilgilere göre hazır bir kanat oyuncusu kadroya dahil edilecekti. Umarım süreklilik kazanır."

"RAFA SILVA, BU TAKIMIN OYUN AKLI" 

Yıldız futbolcu Rafa Silva'ya özel bir parantez açan Taner, "Rafa Silva bu takımın starı ve oyun aklı. Onu pamuklara sarıp korumak ve motive etmek gerekiyor. Rafa, maç kazandırır ve ondan asla vazgeçilmez. Dün yine şovunu yaptı, 2 golü klas attı. Abraham da kayıp geçen Göztepe maçından sonra attığı golle takipçiliğini hatırlattı. Orkun ise stressiz ve iyi günündeydi" ifadelerini kullandı.

"KAYSERİ'DE BEŞİKTAŞ KİMLİĞİNİ GÖSTERDİ"  

Takımın sahaya yansıttığı futbolu da değerlendiren Taner, "Maçın ilk bölümünde ikili mücadeleleri kazanan, hava toplarında üstünlük kuran Beşiktaş, adeta sezona yeniden başlamış gibiydi. Rafa'nın şovu ikinci yarıda da sürdü, hat-trick'i tamamladı. Rafa istediği pasları alırsa anında cezayı keser. En sonunda deplasmanlarda çekingen futbol, baskı yeme, komik top kayıpları olmadan; rakibe ağırlığını hissettiren ve 'Ben Beşiktaş'ım, ben sizden değil, siz benden korkacaksınız' mesajını veren bir oyuncu grubu izledik" yorumunu yaptı.

"BEŞİKTAŞ'IN EN BÜYÜK İHTİYACI"  

Taner yazısını Beşiktaş'ın önümüzdeki süreçteki en önemli ihtiyacına vurgu yaparak noktaladı:

"Beşiktaş'ın en önemli ihtiyacı seri galibiyetler. Sergen Yalçın bunu başaracak futbol aklına sahip."



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.