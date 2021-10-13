Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia, Trabzonspor mücadelsine ilk 11'de başlayamayacak.



Sabah'ın haberine göre; ülkesiyle birlikte Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden golcü oyuncu, Cuma gecesi zorlu bir Kolombiya maçına çıkacak.



Bu maçın ardından Türkiye'ye gelmek için uzun bir yol kat edecek olan Valencia'nın 11'de başlama şansı düşük görülüyor.



