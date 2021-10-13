Enner Valencia'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye takımın önemli gol silahlarından olan Enner Valencia'dan kötü haber geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
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13 Ekim 2021 10:00
Enner Remberto Valencia Lastra
Enner Remberto Valencia Lastra
Fenerbahçe
Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia, Trabzonspor mücadelsine ilk 11'de başlayamayacak.

Sabah'ın haberine göre; ülkesiyle birlikte Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden golcü oyuncu, Cuma gecesi zorlu bir Kolombiya maçına çıkacak.

Bu maçın ardından Türkiye'ye gelmek için uzun bir yol kat edecek olan Valencia'nın 11'de başlama şansı düşük görülüyor. 


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