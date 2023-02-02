Ekvadorlu oyuncu Enner Valencia, golleriyle Fenerbahçe'yi uçurmakla kalmıyor, Avrupa'daki meslektaşlarıyla yarışıp, kariyerini de parlatıyor.Fenerbahçe formasıyla bu sezon 17 Süper Lig maçında 19 kez fileleri havalandıran ve krallık koltuğunda oturan Enner Valencia, geçen hafta Kasımpaşa'ya 4 gol atarak kariyerinde bir ilke imzasını koymuştu. Ekvadorlu forvetin atacağı her gol, takımı kadar kendi kariyeri için de büyük önem taşıyor. Çünkü 33 yaşındaki futbolcu, Altın Ayakkabı için de iddiasını korumak istiyor. Onun için bugünkü Adana Demirspor karşılaşması oyuncu adına çok önemli.Manchester City'nin 22 yaşındaki santrforu Haaland'ın 25 gol ve 50 puanla zirvesinde yer aldığı Altın Ayakkabı listesinde Valencia 19 gol ve 28.5 puanla 4. sırada bulunuyor. F.Bahçeli oyuncu, Pellegrino (25 gol-37.5 puan) ve Harry Kane'in (16 gol-32 puan) arkasında kalırken, Dünya Kupası'nın gol kralı Mbappe'nin (13 gol-26 puan) yanı sıra Lewandowski'yi de (13 gol-26 puan) geride bırakma başarısı gösterdi. UEFA üyesi ülkelerde attığı gol ile ligin katsayısı çarpıldığında en yüksek puanı alan oyuncu, Altın Ayakkabı'nın sahibi oluyor.