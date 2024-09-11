UEFA Uluslar C Ligi 4. Grup'ta Kuzey Makedonya, Ermenistan'ı 2-0 mağlup etti.
Tose Proeski Arena'da oynanan mücadelede Kuzey Makedonya'nın gollerini 70. dakikada Enis Bardhi ve 78. dakikada Bojan Miovski kaydetti.
Kuzey Makedonya'da Gjoko Zajkov, 45+4'te ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Maçta 90 dakika sahada kalan Trabzonsporlu Enis Bardhi, attığı frikik golüyle maça damgasını vurdu. Bardhi, 7 Eylül Cumartesi günü oynanan Faroe Adaları maçında da penaltıdan ağları sarsmıştı.
Bu sonuçla birlikte Makedonya puanını 4'e yükseltirken, Ermenistan 3 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maç haftasında Kuzey Makedonya sahasında Letonya'yı ağırlarken, Ermenistan deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak.
Tose Proeski Arena'da oynanan mücadelede Kuzey Makedonya'nın gollerini 70. dakikada Enis Bardhi ve 78. dakikada Bojan Miovski kaydetti.
Kuzey Makedonya'da Gjoko Zajkov, 45+4'te ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Maçta 90 dakika sahada kalan Trabzonsporlu Enis Bardhi, attığı frikik golüyle maça damgasını vurdu. Bardhi, 7 Eylül Cumartesi günü oynanan Faroe Adaları maçında da penaltıdan ağları sarsmıştı.
Bu sonuçla birlikte Makedonya puanını 4'e yükseltirken, Ermenistan 3 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maç haftasında Kuzey Makedonya sahasında Letonya'yı ağırlarken, Ermenistan deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak.
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