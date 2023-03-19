Enes Ünal attı, Getafe Sevilla'yı yıktı!

La Liga 26. hafta maçında Getafe, sahasında Sevilla'yı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Enes Ünal attı, Getafe Sevilla'yı yıktı!
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19 Mart 2023 22:32
La Liga 26. hafta maçında Getafe, sahasında Sevilla ile karşılaştı.

Coliseum Alfonso Perez'de oynana maçı Getafe 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 50. dakikada Munir ve 90+5. dakikada Enes Ünal'dan geldi.

Getafe'nin 2. golünü kaydeden milli oyuncumuz Enes Ünal, maçta 90 dakika sahada kaldı.

Enes Ünal, ligdeki 13. golünü kaydetti. Ayrıca 3 de asist yaptı.

Alınan bu sonucun ardıdan Getafe, puanını 29 yaptı. Sevilla 28 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Getafe, Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Sevilla ise Cadiz deplasmanına gidecek.

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