En-Nesyri: "Tarif edecek kelime yok"

Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, Slavia Prag maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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En-Nesyri: 'Tarif edecek kelime yok'
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29 Kasım 2024 01:07
Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, Slavia Prag maçının ardından görüşlerini aktardı.

Faslı futbolcu, "Bu maçı tarif edecek kelimeler yok. Maç boyunca bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkürler. Avrupa'da daha fazla puan toplayacağız. İstediğimiz bu galibiyetti, aldık." dedi.

En-Nesyri, "Kim oynarsa oynasın, görevimiz mücadeleyi en iyi şekilde vermek. Sonradan girenler de iyi mücadele etti. Kim oynarsa oynasın elinden geleni yapıyor." sözlerini sarf etti.

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