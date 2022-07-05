BEŞİKTAŞ EMRECAN İÇİN KAÇ PARA ÖDEYECEK?

EMİRHAN TRANSFERİ NE DURUMDA?

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde Roman Saiss, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun transferlerini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, İstanbulspor'un defans oyuncusu Emrecan Uzunhan'ı da kadrosuna katmak üzere. Prensip anlaşması ve detaylar belli olmaya başladı.Beşiktaş bu transfer için İstanbulspor'a 1 milyon 750 bin Euro artı iki kiralık oyuncu verecek. Kiralık gidecek oyuncular, kamp dönüşünde teknik direktör Valerien Ismael'in raporuna göre netleşecek. Öte yandan futbolcunun bir sonraki satışından da İstanbul temsilcisine yüzde 20 pay ödeneceği belirtildi.Transferin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Öte yandan Kara Kartal'ın, Çaykur Rizespor'un genç stoperi Emirhan Topçu için de yaptığı görüşmelerde büyük mesafe kat ettiği öğrenildi.