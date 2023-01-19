Emre Mor'dan şampiyonluk sözleri

Fenerbahçe'de Emre Mor, Türkiye Kupası'nda 2-1 kazanılan Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi.



Emre Mor, "Bazen kupa maçlarında böyle durumlar olabiliyor. Rakip gol attıktan sonra çok savaşmamız gerekti. Önemli olan 90 dakika içinde kazanmaktı. Birkaç gün sonra yeni bir maçımız var. İyi savaştık ve turladık." dedi.



Başarılı futbolcu, sözlerine, "Performansımdan memnunum. Hocamın benden istediklerini yapmaya çalıştım. Enner Valencia'ya da asist yaptım. Dolayısıyla performansımdan memnunum." diye devam etti.



Emre Mor, açıklamalarını, "Bizim hala şampiyonluğu kazanmak için şansımız var. Mücadelemizi sürdürüyor. Çok fazla ileriyi düşünmek değil, maç maç bakmak istiyorum. İleride ne olacağını göreceğiz." ifadeleriyle tamamladı.





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