Çiçeği burnunda teknik direktör Emre Belözoğlu, bir yandan geleceği planlıyor, bir yandan takımı hazırlıyor. Fenerbahçe'de sportif direktörlük göreviyle teknik direktörlüğü bir arada yürüten Emre Belözoğlu, kalan 10 haftada sarı lacivertli camiaya özlenen takımı izletebilmek adına yoğun mesai yapıyor. Denizli maçı hazırlıkları sürerken sahaya süreceği ilk on biri büyük ölçüde belirleyen Belözoğlu, tartışılan golcü Mbwana Samatta ile özel ilgileniyor.



Ona özel format

Hastalıktan yeni çıkan Cisse'yi maça yetişmese bile yedek soyunduracak Belözoğlu, daha formda görünmesine rağmen golcü tercihi Thiam'dan değil Samatta'dan yana kullanacak. Göreve geldiği ilk günden beri Samatta'yla yakın bir ilişki kuran Emre Hoca, sezonun en büyük hayal kırıklığı olarak gösterilen golcüyü kalan 10 maçta patlama yapabilmesi için özel olarak hazırlıyor. Doğru oyunda Samatta'nın beklenenin üzerine çıkacağına inanan Belözoğlu, takımı da Tanzanyalıya göre planlıyor.



