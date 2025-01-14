Emre Belözoğlu, Süper Lig'e döndü

Alex de Souza ile yollarını ayıran Antalyaspor, teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Emre Belözoğlu, Süper Lig'e döndü
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14 Ocak 2025 19:33
Son güncelleme 14 Ocak 2025 19:57
 Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor'da Alex de Souza'nın ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, Emre Belözoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüze hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." denildi.

ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Son olarak Ankaragücü'nde görev yapan 44 yaşındaki teknik adam, Temmuz 2024'te ayrıldı. Belözoğlu, Fenerbahçe'de geçici teknik adamlık yaptıktan sonra 2021-23 yılları arasında Başakşehir'de görev yaptı.

Antalyaspor, Süper Lig'de oynadığı 18 maçta topladığı 21 puanla 13. sırada yer alıyor.

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