Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk dokunuşları

Kritik mücadeleye Ankaragücü fırtına gibi başladı. İlk yarım saatlik bölümde Fenerbahçe isabetli şut çekemezken, Başkent temsilcisi art arda pozisyonlardan yararlanamadı.

, Fotoğraf; AA
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Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk dokunuşları
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09 Mayıs 2021 12:18
Fenerbahçe'nin hocası Emre Belözoğlu oyuna erken müdahale etmekten çekinmedi.

35'te Mert Hakan'ı oyundan alan genç çalıştırıcı, maç öncesinde ağrıları olması nedeniyle yedek bıraktığı Gökhan Gönül'ü sahaya sürdü, maça sağ bek başlayan Ozan Tufan'ı da orta alana çekti. Bu hamle etkisini gösterdi, 7 dakika sonra Ozan beraberlik golünü atarken, Kanarya da savunmada açıklar vermedi.

79'da ise riskler alarak, Thiam ve Cisse'yi de oyuna süren Emre Belözoğlu 3 forvetle gol aradı, 90+6'da Valencia attı, şampiyonluk umutlarını artırdı. 



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