Fenerbahçe'nin hocası Emre Belözoğlu oyuna erken müdahale etmekten çekinmedi.



35'te Mert Hakan'ı oyundan alan genç çalıştırıcı, maç öncesinde ağrıları olması nedeniyle yedek bıraktığı Gökhan Gönül'ü sahaya sürdü, maça sağ bek başlayan Ozan Tufan'ı da orta alana çekti. Bu hamle etkisini gösterdi, 7 dakika sonra Ozan beraberlik golünü atarken, Kanarya da savunmada açıklar vermedi.



79'da ise riskler alarak, Thiam ve Cisse'yi de oyuna süren Emre Belözoğlu 3 forvetle gol aradı, 90+6'da Valencia attı, şampiyonluk umutlarını artırdı.



