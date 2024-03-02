Emre Belözoğlu'ndan Morutan açıklaması!

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ligde İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, Olimpiu Morutan'ın neden oynamadığıyla ilgili soruya şu cevabı verdi:
"Morutan ilk 11 oynamaya devam ederse kulübe çıkacak bir külfet var. Morutan'ın oynaması durumunda kulübümüzün kaldıramayacağı bir bonservis bedeli var. İki kulüp anlaşmadığı sürece Morutan, ilk 11 oynaması pek mümkün gözükmüyor. İki kulüp anlaşmadığı sürece 11'de oynayamaz."
"MECBUR SATIN ALMA OPSİYONU VAR"
Emre Belözoğlu, Morutan ile ilgili basın toplantısındaki sözlerinin ardından konuyla ilgili Sabah'a bir açıklama daha yaptı.
Genç teknik adam, "Morutan'ın ilk 11 oynaması halinde, 25. maçını tamamladığında kulübün mecbur satın alma opsiyonu var. Bu rakamları da kulübümüzün ödeyemeyeceğini bu yüzden de kulüpler kendi aralarında anlaşmadan Morutan'ın ilk 11 oynamasının kulübümüzü ekonomik anlamda çok büyük bir külfetin altına sokacağını söyledim. Onun dışında bir şey söylemedim. Sonradan oyuna girmesiyle alakalı da bir problem yok. Onun dışında da 10 kişi kalmış bir takıma kendimizce hamleler yaptık. Başka bir durum yok." sözlerini kullandı.
MORUTAN İÇİN YAPILAN AÇIKLAMA
Galatasaray, Morutan'ın Ankaragücü'ne transferi için KAP'A şu açıklamayı yapmıştı:
"Profesyonel futbolcumuz Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Şirketimize 3.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ile futbolcunun sonraki satışından elde edeceği gelirin yüzde 50'sini (3.000.000 Euro'dan az olmamak kaydıyla) ödeyecektir. MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, 30 Haziran 2024 tarihine kadar ek 3.000.000 Eur transfer bedeli ödemesi durumunda sonraki satışından elde ettiği transfer geliri karının %25'lik kısmını Şirketimize ödeyecektir.
Yapılan anlaşma gereği, Kulübümüzün 3.000.000 Euro transfer bedeli tutarı ile futbolcuyu şarta bağlı geri transfer etme hakkı bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
MORUTAN'IN PERFORMANSI
MKE Ankaragücü'nde bu sezon 29 maçta süre bulan 24 yaşındaki Morutan, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.
Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, Olimpiu Morutan'ın neden oynamadığıyla ilgili soruya şu cevabı verdi:
"Morutan ilk 11 oynamaya devam ederse kulübe çıkacak bir külfet var. Morutan'ın oynaması durumunda kulübümüzün kaldıramayacağı bir bonservis bedeli var. İki kulüp anlaşmadığı sürece Morutan, ilk 11 oynaması pek mümkün gözükmüyor. İki kulüp anlaşmadığı sürece 11'de oynayamaz."
"MECBUR SATIN ALMA OPSİYONU VAR"
Emre Belözoğlu, Morutan ile ilgili basın toplantısındaki sözlerinin ardından konuyla ilgili Sabah'a bir açıklama daha yaptı.
Genç teknik adam, "Morutan'ın ilk 11 oynaması halinde, 25. maçını tamamladığında kulübün mecbur satın alma opsiyonu var. Bu rakamları da kulübümüzün ödeyemeyeceğini bu yüzden de kulüpler kendi aralarında anlaşmadan Morutan'ın ilk 11 oynamasının kulübümüzü ekonomik anlamda çok büyük bir külfetin altına sokacağını söyledim. Onun dışında bir şey söylemedim. Sonradan oyuna girmesiyle alakalı da bir problem yok. Onun dışında da 10 kişi kalmış bir takıma kendimizce hamleler yaptık. Başka bir durum yok." sözlerini kullandı.
MORUTAN İÇİN YAPILAN AÇIKLAMA
Galatasaray, Morutan'ın Ankaragücü'ne transferi için KAP'A şu açıklamayı yapmıştı:
"Profesyonel futbolcumuz Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Şirketimize 3.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ile futbolcunun sonraki satışından elde edeceği gelirin yüzde 50'sini (3.000.000 Euro'dan az olmamak kaydıyla) ödeyecektir. MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, 30 Haziran 2024 tarihine kadar ek 3.000.000 Eur transfer bedeli ödemesi durumunda sonraki satışından elde ettiği transfer geliri karının %25'lik kısmını Şirketimize ödeyecektir.
Yapılan anlaşma gereği, Kulübümüzün 3.000.000 Euro transfer bedeli tutarı ile futbolcuyu şarta bağlı geri transfer etme hakkı bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
MORUTAN'IN PERFORMANSI
MKE Ankaragücü'nde bu sezon 29 maçta süre bulan 24 yaşındaki Morutan, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.