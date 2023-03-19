Emre Belözoğlu'na kırmızı kart!

Medipol Başakşehir'e Fatih Karagümrük maçından kötü haber geldi.
Emre Belözoğlu, hakeme itirazları nedeniyle Karagümrük-Başakşehir maçının devre arasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu tarafından kırmızı kart gördü.
Genç teknik adam maçın geri kalanını tribünden takip etti. Mücadelenin ikinci 45 dakikasında kulübede yardımcı antrenör Erdinç Sözer yer aldı.
Medipol Başakşehir ligin bir sonraki haftasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
Emre Belözoğlu, hakeme itirazları nedeniyle Karagümrük-Başakşehir maçının devre arasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu tarafından kırmızı kart gördü.
Genç teknik adam maçın geri kalanını tribünden takip etti. Mücadelenin ikinci 45 dakikasında kulübede yardımcı antrenör Erdinç Sözer yer aldı.
Medipol Başakşehir ligin bir sonraki haftasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
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