Emre Belözoğlu'na kırmızı kart!

Başakşehir'in Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldiği maçta Emre Belözoğlu, hakeme yaptığı itirazları sebebiyle kırmızı kart gördü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Emre Belözoğlu'na kırmızı kart!
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19 Mart 2023 17:27
Medipol Başakşehir'e Fatih Karagümrük maçından kötü haber geldi.

Emre Belözoğlu, hakeme itirazları nedeniyle Karagümrük-Başakşehir maçının devre arasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu tarafından kırmızı kart gördü.

Genç teknik adam maçın geri kalanını tribünden takip etti. Mücadelenin ikinci 45 dakikasında kulübede yardımcı antrenör Erdinç Sözer yer aldı.

Medipol Başakşehir ligin bir sonraki haftasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

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