Emre Belözoğlu: 'Ayrılan Fatih Terim olduğu için sürprizdi'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılığını ve Domenec Torrent'in durumunu değerlendirdi.



Fatih Terim'in Galatasaray ile yollarını ayırmasına dair soruya Belözoğlu, "Teknik adamlık insanı yoran ve yaşlandıran bir meslek. Çok kolay değil. Her teknik adamın ayrılışı kolay olmuyor. Fatih Terim'in ayrılığıyla ilgili bildiğim bir şey yok. Galatasaray son dönemde başarılı skorlar almıyordu, yönetim böyle bir karar aldı. Fatih Terim ilk kez ayrılmıyor. Galatasaray ile bağı her zaman devam edecektir. Fatih Terim ismi olduğu için herkese göre sürprizdi. Galatasaray şampiyonluktan çok uzakta." cevabını verdi.



"TORRENT GELDİ VE ZORLANIYOR"



Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in zorlandığını söyleyen Belözoğlu, "Süper Lig'in gerçekleri bambaşka. Onun antrenman sistemlerini hazırlayan Domenec Torrent ülkemize geldi ve zorlanıyor. Ülkemizin gerçekleri başka. Bunu değerlendirerek bir oyun inşa etmek zorundasınız. Ülkemizde futbolu konuşmak kolay. Herkesin biraz daha hakkaniyetli bakması gerekiyor." dedi.





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