Emma Meesseman: 'Kendi oyunumuza odaklanmalıyız'

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunun yarı finalinde cuma günü Çekya ekibi ZVVZ USK Prag ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen organizasyonda sarı-lacivertliler, maçın oynanacağı Principe Felipe Spor Salonu'nda son antrenmanını yaptı.



FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde son iki sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Fenerbahçe Opet'in Belçikalı pivotu Emma Meesseman, antrenmanın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



ZVVZ USK Prag maçının zor geçeceğini belirten Meesseman, "Biz de ZVVZ USK Prag takımı da buralar için tüm sezon emek verdik. İki takımın da sonuna kadar mücadele ettiği bir maç bekleyebiliriz. Kendi oyunumuza odaklanmamız maçın anahtarı olacak. Kendi ritmimizi onlara empoze etmemiz lazım." diye konuştu.



Meesseman, son iki yılın MVP'si olmasıyla ilgili, şunları kaydetti:



"Işıklar benim üzerimdeyse bu takım arkadaşlarım için avantaj. Benim için hiçbir sorun yok. Ben takım oyununa odaklıyım. Umarım bu maçta Fenerbahçe taraftarı yanımızda olur. Onları görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Nerede olursak olalım bizi destekliyorlar. Ailelerimiz de burada olacak. Ne kadar fazla destek alabilirsek bizim için o kadar iyi. Taraftarımız ellerinden geldiği kadar bizi desteklesinler. Umuyorum beraber finale çıkarız."



