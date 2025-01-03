Emirhan Topçu: 'Nedenini bilmiyoruz'

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emirhan Topçu, Rizespor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.
Emirhan Topçu yaptığı açıklamada, "Eski kulübüme karşı oynamak gurur vericiydi. Maçta istediğimizi sahaya yansıtamadık. Nedenini bilmiyoruz. Nedenini hafta içi antrenmanda çözmeye çalışacağız." dedi.
Açıklamalarına devam eden Emirhan, "İkinci devre daha yeni başladı. Sıradaki maçlara bakacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Daha iyisini yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.
Emirhan Topçu yaptığı açıklamada, "Eski kulübüme karşı oynamak gurur vericiydi. Maçta istediğimizi sahaya yansıtamadık. Nedenini bilmiyoruz. Nedenini hafta içi antrenmanda çözmeye çalışacağız." dedi.
Açıklamalarına devam eden Emirhan, "İkinci devre daha yeni başladı. Sıradaki maçlara bakacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Daha iyisini yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.