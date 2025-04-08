Emirhan Topçu, Başakşehir'e karşı yok!

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile yaptığı mücadelede sakatlanarak oyun alanının dışına gelen Emirhan Topçu hakkında sağlık güncellemesi yapıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Emirhan Topçu, Başakşehir'e karşı yok!
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08 Nisan 2025 15:21
Son güncelleme 08 Nisan 2025 16:14
Beşiktaş'a Emirhan Topçu'dan kötü haber...

Pazartesi akşamı Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan ancak 17. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıkmak zorunda kalan Emirhan Topçu'dan siyah-beyazlı takıma kötü haber geldi.

TRT Spor'un haberine göre; Emirhan Topçu, Süper Lig'in 31. haftasında Cumartesi günü Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

BU SEZON 35 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sezon başında Çaykur Rizespor'dan 3.4 milyon Euro karşılığında transfer edilen milli stoper Emirhan Topçu, sezonun geride kalan bölümünde Beşiktaş formasıyla 35 maça çıkarken 1 gol atıp 1 de asist üretti ve 10 sarı kart gördü. 

 
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