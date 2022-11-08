Emirhan İlkhan için flaş gelişme; Ayrılık

Sezon başında 4.5 milyon euro karşılığında Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan için çarpıcı bir gelişme yaşandı.



İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Torino'da yeterince forma şansı bulamayan Emirhan İlkhan için ayrılık ihtimali gündeme geldi. Özellikle Cagliari ve Cremonese tarafından durumu takip edilen Emirhan için sezonu bu iki takımdan birinde tamamlama ihtimalinin doğduğu yazıldı.



Cremonese'nin oldukça ısrarlı olduğu Emirhan için Cagliari'nin Zito Luvumbo'nun ayrılığı durumunda devreye girebileceği belirtildi.



Bu sezon Torino ile 3 resmi maça çıkan Emirhan İlkhan, herhangi bir gol veya asist katkısı sağlayamadı.





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