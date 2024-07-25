Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid, tüm NBA oyuncularına kıyasla en çok nefret toplayan isim olduğuna inandığını söyledi.



Drew Hanlen'la birlikte "The Check Ball Show"da yer alan Embiid, basketbol hayranlarının kendisine olan görüşünü şu şekilde özetledi:



"Muhtemelen ligdeki en nefret edilen adam benim. Neden bilmiyorum... gayet kendi halinde bir adamım. Bende nefret edilecek ne var anlamıyorum."



76ers yıldızı, insanların sosyal medyada kendisini eleştirdiği paylaşımları ve yorumları gördüğünü ve bunun kendisini daha iyi bir oyuncu olmaya motive ettiğini itiraf etti:



"Bunlara özellikle dikkat ediyorum çünkü hoşuma gidiyor. İhtiyacım olan motivasyonu buralardan sağlıyorum. Çok şey başardığınızda ve belli bir seviyeye geldiğinizde... sizi motive etmeyi sürdürecek başka şeylere ihtiyacınız olur ve bu da onlardan biri."



30 yaşındaki Embiid, 34.7 sayı, 5.6 asist ve 11 ribaund ortalamalarıyla kariyerinin istatistik bazında en iyi yılını geçirmişti. Bu sezon, Embiid'in maç başına en az 30 sayı ortalaması yakaladığı üst üste üçüncü sezondu.



Ancak sakatlıkların bir kez daha sezonunun gidişatını engellediği Embiid, geçtiğimiz sezon yalnızca 39 maçta forma giydi ve dizinden geçidiği ameliyat sebebiyle sezonu erken kapatarak, NBA'in ödül sahipleri için şart koştuğu 65 maçlık barajın altında kaldı.



2024 sezonunda ise Sixers ekibi New York Knicks tarafından playofflarda elenirken, Embiid altı maçlık seride 33 sayı, 10.8 ribaund ve 5.7 asist ortalamaları yakaladı.





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