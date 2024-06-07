Elif Berra Gökkır'ın hedefi altın madalya

Milli okçu Elif Berra Gökkır, Paris'teki Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak istiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Elif Berra Gökkır'ın hedefi altın madalya
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07 Haziran 2024 14:18
Milli okçu Elif Berra Gökkır, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Avrupa Kıtasal Kota Yarışması'nda bronz madalya kazanarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elden Elif Berra Gökkır, Okçular Tekkesi'nde düzenlenen Fetih Kupası'nın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türk okçularının başarılı olacağını ifade eden genç sporcu, "Türk okçuluğu, son zamanlarda ilerliyor. Güzel bir yaz geçireceğimizi düşünüyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Benim hedefim altın madalya." ifadelerini kullandı.

"Yoğun bir antrenman programı geçirdim"

Milli sporcu Elif Berra, bronz madalya kazandığı Avrupa Kıtasal Kota Yarışması için çok yoğun çalıştığını söyledi.

Avrupa Kıtasal Kota Yarışması'ndaki performansını değerlendiren Elif Berra, "Turnuva, güzel geçti. Çok gurur duyduğum bir yarışmaydı. Performansımdan keyif aldım." diye konuştu.

Olimpiyat hazırlıkları

Genç okçu Elif Berra, olimpiyatlara takım halinde katılmak istediklerini vurguladı.

Ekip olarak çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Elif Berra, "Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa Grand Prix'sinden sonra Antalya'da son kota yarışmasına katılacağız. Takım halinde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota almak istiyoruz." dedi.

Türk okçuluğunun geleceğinin "parlak" olduğunu anlatan 17 yaşındaki milli sporcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Okçuluk son zamanlarda Türkiye'de çok yayıldı. Bu spor daha da ilerleyebilir. Olimpiyat ve dünya şampiyonları çıkarabiliriz. Ben 2020'de Mete abiyi izlediğimde çok duygulanmıştım. Çok güzel bir maçtı. Bu tür başarılar Türk okçuluğunu daha fazla etkileyebilir."

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