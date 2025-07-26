Elan Ricardo'ya talipler var!

Beşiktaş'ın genç yıldız futbolcusu Elan Ricardo için kiralama teklifleri gelmeye devam ediyor.
Başta Süper Lig ekipleri olmak üzere Kolombiyalı orta saha oyuncusu için Rio Ave, Tondela, Birmingham City ve Brezilya'dan bir takım kiralama teklifinde bulundu.
Beşiktaş yönetimi kiralama tekliflerine sıcak bakarken, 21 yaşındaki oyuncu için Solskjaer'in vereceği raporu bekliyor.
Başta Süper Lig ekipleri olmak üzere Kolombiyalı orta saha oyuncusu için Rio Ave, Tondela, Birmingham City ve Brezilya'dan bir takım kiralama teklifinde bulundu.
Beşiktaş yönetimi kiralama tekliflerine sıcak bakarken, 21 yaşındaki oyuncu için Solskjaer'in vereceği raporu bekliyor.