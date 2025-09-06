Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray için açıklama!

Eintracht Frankfurt Yönetim Kurulu Üyesi Philipp Reschke, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları maç için biletlerin gündem olmasının ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Philipp Reschke, "Gerçekten Şampiyonlar Ligi'nin başlangıcı için özel bir maç. Bence Galatasaray ile 1992'de burada oynadığımız "deplasman maçı"na göre birkaç adım daha ilerledik. Deplasman taraftarları için yaklaşık 3 bin bilet ayrıldı. Bunun dışında, sadece sezonluk bilet sahipleri ve kulüp üyeleri, bunlar Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmadan önce üye olmuş olmalılar, bu maç için bilet alabilirler. Elbette bunların arasında kalbi iki taraf için de atanlar olacaktır ancak sezonluk sezonluk bilet sahiplerimizin ve üyelerimizin biletlerini misafir taraftarlara vermemelerini istiyoruz." dedi.
KARABORSA BİLET UYARISI
Eintracht Frankfurt ile Galatasaray arasındaki eşleşmenin ardından karaborsa biletlerin gündeme geldiğinin hatırlatılmasının ardından Reschke, "Bu durumda gerçekten iki uyarıda bulunmak gerekiyor. Birincisi potansiyel alıcılara yönelik. Karaborsadan bilet almamaları konusunda açıkça uyarıyoruz. Böyle bir talep, çok sayıda dolandırıcıyı da beraberinde getiriyor. Kura çekilmesinden bu yana, çeşitli platformlarda sayısız teklif var. Neredeyse tümü sahte teklifler! Yani stadyumda hiç olmayan koltuklar için biletler sunuldu. Buna inanan taraftarlar, zararlarını telafi edemeyecekler. Bu yüzden bu işten uzak durmak en iyisi. İkinci uyarı ise, hızlı kazanmak için bu platformlarda biletlerini satanlara yönelik. Karaborsa konusunda uzmanlaşmış hukuk büromuzun yardımıyla pazarı tarıyoruz. Satıcılar uyarılıyor, sunulan biletler iptal ediliyor. Sezonluk bilet sahipleri söz konusu ise, sezonluk bilet iptal ediliyor! Aşırı cüretkat durumlarda üyelerin kulüp üyelikleri de iptal edilebiliyor." diye konuştu.
Reschke, henüz bilet almayan taraftarların nereden bilet temin edebileceği ile ilgili gelen sorunun ardından, "O zaman bilet borsamıza bir göz atmalısınız. Maçtan önceki hafta da buradaki hareketlilik devam edecektir. Ancak burada da, güvenlik nedeniyle, bilet satın alırken en azından Eintracht Frankfurt üyesi olmanız gerekiyor." yanıtını verdi.
Galatasaray ile Eintracht Frankfurt, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 18 Eylül Perşembe günü Almanya'da karşı karşıya gelecek.
