Eintracht Frankfurt'tan 4 gollü net galibiyet!

Almanya Bundesliga'nın 31. hafta maçında Eintracht Frankfurt, sahasında Leipzig'i 4-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Eintracht Frankfurt'tan 4 gollü net galibiyet!
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26 Nisan 2025 21:37
Almanya Bundesliga'nın 31. hafta maçında Eintracht Frankfurt, Leipzig'i konuk etti.

Frankfurt Arena'daki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri dakika 21 ve 53'te Ansgar Knauff, 67. dakikada Hugo Ekitike ve 71. dakikada Robin Koch kaydetti.

Leipzig'de El Chadaille Bitshiabu 50. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Frankfurt, 55 puana yükseldi. Leipzig, 49 puanda kaldı.

Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Frankfurt, Mainz deplasmanına gidecek. Leipzig, Bayern Münih'i konuk edecek.
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