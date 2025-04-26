Eintracht Frankfurt'tan 4 gollü net galibiyet!

Almanya Bundesliga'nın 31. hafta maçında Eintracht Frankfurt, Leipzig'i konuk etti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Frankfurt Arena'daki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri dakika 21 ve 53'te Ansgar Knauff, 67. dakikada Hugo Ekitike ve 71. dakikada Robin Koch kaydetti.
Leipzig'de El Chadaille Bitshiabu 50. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Frankfurt, 55 puana yükseldi. Leipzig, 49 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Frankfurt, Mainz deplasmanına gidecek. Leipzig, Bayern Münih'i konuk edecek.
Frankfurt Arena'daki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri dakika 21 ve 53'te Ansgar Knauff, 67. dakikada Hugo Ekitike ve 71. dakikada Robin Koch kaydetti.
Leipzig'de El Chadaille Bitshiabu 50. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Frankfurt, 55 puana yükseldi. Leipzig, 49 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Frankfurt, Mainz deplasmanına gidecek. Leipzig, Bayern Münih'i konuk edecek.