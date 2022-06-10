Eğitim Vakfı'ndan Eşref Hamamcıoğlu'na arazi tepkisi

Galatasaray Eğitim Vakfı, Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun "Florya Metin Oktay Tesisleri'ni Galatasaray Eğitim Vakfı'nın Bahçeşehir'deki arazisine taşıyacağız" açıklamasına yanıt verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Eğitim Vakfı'ndan Eşref Hamamcıoğlu'na arazi tepkisi
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10 Haziran 2022 11:39
Galatasaray Eğitim Vakfı, başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun "Florya'yı Bahçeşehir'deki araziye taşıyacağız" sözlerine tepki gösterdi.

Vakıftan yapılan açıklamada, "Galatasaray Üniversitesi, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlkokulu'na hizmet etmek amacıyla kurulan Galatasaray Eğitim Vakfı, her zaman olduğu gibi Galatasaray Spor Kulübü seçimlerinde tarafsızlığını muhafaza etmektedir." denildi.

Bahçeşehir arazisinin Galatasaray Üniversitesi'ne ait olduğu belirtilirken şu ifadeler kullanıldı: "Mülkiyeti Galatasaray Eğitim Vakfı'na ait olan Bahçeşehir arazisinin üst kullanım hakkı 2003 yılında 49 yıllığına Galatasaray Üniversitesi'ne devredilmiştir."  

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