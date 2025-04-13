Egeli sporculardan madalya koleksiyonu

Egeli sporcular uluslararası arenada sezona madalya koleksiyonu yaparak başladı. Güreşçiler Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş, 1 bronzla göğsümüzü kabartırken, cimnastik ve atletizmde de altın madalyalar geldi. Türkiye'ye kadınlar güreşinde ilkleri yaşatan Yasemin Adar Yiğit ve Buse Tosun Çavuşoğlu, Slovakya'nın Bratislava kentinde düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda çifte madalya kazandı.



Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde mindere çıkan Balıkesirli sporcu Yasemin Adar, 76 kilogramda finalde Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva'ya yenilip gümüş madalya kazandı. Ülkemize daha önce 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar güreşinde tarihinin ilk olimpiyat madalyasını getiren, 7 Avrupa, 2 Dünya şampiyonluğu kazanan 33 yaşındaki sporcu, Slovakya'da final sonrasında ayakkabılarını mindere bırakarak başarılarla dolu kariyerine nokta koydu.



KEREM KAMAL 3 YIL SONRA ŞAMPİYON



Avrupa ve Dünya şampiyonu olan, 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya alıp Yasemin Adar'dan sonra ilki başaran İzmirli Buse Tosun Çavuşoğlu, aynı şampiyonada 68 kilogramda Ukraynalı Manola Skobelska'yı 9-6 yenerek üçüncülüğü elde etti. Kariyerinde daha önce 2022'de Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan Manisa Akhisarlı Kerem Kamal, Slovakya'daki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 63 kilogramda Ermeni rakibi Karen Aslanyan'ı 7-2 mağlup ederek altın madalya kazandı. Kerem Kamal, Avrupa şampiyonluklarını ikiledi.



ADEM ASİL'DEN CİMNASTİKTE ALTIN



Artistik cimnastikte halka aletinde Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 2 altın madalya kazanarak tarihe geçen Mısır asıllı İzmir'de yetişen sporcumuz Adem Asil, Hırvatistan'da madalyaya ulaştı. Adem Asil, Hırvatistan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Osijek Dünya Kupası'nda halka aletinde 14.700 puanla birinci olarak altın madalya kazandı.



AYSEL ÖNDER ATLETİZMDE REKORLA ZİRVEDE



Henüz 19 yaşında 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda ülkemize para atletizmde tarihinin ilk Dünya rekoru ve madalyasını getiren İzmirli özel sporcu Aysel Önder, yine rekorla Avrupa'nın zirvesine çıktı. Aysel Önder, geçen ay Finlandiya'nın Espoo şehrinde düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Milli sporcu 56.17'lik derecesiyle Avrupa ve Dünya salon rekoru kırarak şampiyon oldu.



