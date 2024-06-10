Efkan Bekiroğlu için Trabzonspor gelişmesi

Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nün orta sahası Efkan Bekiroğlu'nun transferi için resmi görüşmelere başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Efkan Bekiroğlu için Trabzonspor gelişmesi
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10 Haziran 2024 10:52
Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nün orta sahası Efkan Bekiroğlu'nun transferi için resmi görüşmelere başladı.

Başkent ekibinin küme düşmesiyle birlikte, 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki 1.5 milyon euro'luk serbest kalır maddesinin aktif hale gelmesi, fırsat oluşturdu.

Yönetim nakit ve takasla bu işi bitirmek istiyor. 10 numara ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen Bekiroğlu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 30 maçta 9 gol ve 6 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.




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