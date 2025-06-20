Edirneli pehlivanlar Kırkpınar'a madalya hedefiyle hazırlanıyor

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak Edirneli pehlivanlar hazırlıklarını madalya hedefiyle sürdürüyor.Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 4-6 Temmuz'da gerçekleştirilecek Kırkpınar'da başarı elde etmek isteyen pehlivanlar, antrenmanlarını sürdürüyor."Usta" tabir edilen tecrübeli güreşçiler, deneyimlerini genç pehlivanlarla paylaşıyor.Sıcak havaya rağmen Sarayiçi'nde çalışmalarını kesintisiz sürdüren yaklaşık 15 pehlivan, ev sahibi oldukları güreşlerde kürsüde yer alarak Edirne'yi başarıyla temsil etmek istiyor.Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen, AA muhabirine, Edirne'de pehlivanların çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü söyledi.Antrenmanları ziyaret ederek pehlivanların eksiklerini giderdiklerini belirten Delen,dedi.Delen, kulüp temsilcileriyle yaptıkları toplantıda belirlenen plan çerçevesinde çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.Edirne'yi bu yıl madalyasız bırakmak istemediklerini ifade eden Delen,diye konuştu.Edirne Belediyesi pehlivanlarına tecrübelerini aktaran eski pehlivanlardan Talat Çelik de Kırkpınar'ın yaklaşmasıyla heyecanın doruğa çıktığını belirtti.Yağlı güreşin olimpiyatlarının Kırkpınar olduğunu aktaran Çelik,dedi.Edirne Belediyesi pehlivanlarından Serkan Makas da Antalya'da güzel bir kamp sezonu geçirdiklerini, çalışmalarına Edirne'de devam ettiklerini söyledi.Katıldıkları tüm lig güreşlerinde madalya aldıklarını dile getiren Makas,şeklinde konuştu.Atakan Makas da ligin ilk etabı olan Manavgat güreşlerinde finale kalıp ikinci olduğunu anımsattı.diye konuştu.Metin Yıldıztaşı da sıcağa 30 dereceyi geçen sıcağa rağmen antrenmanlara devam ettiklerini belirterek emeklerinin karşılığını alacaklarına inandığını kaydetti.Pehlivanlar Bayram Gümüşdağ, Burak Altıok, İbrahim Taha Meriç, Burak Kızıltoprak ve Musa Özgün de ustalarının gözetiminde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.