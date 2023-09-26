Edirneli atletler geliri afetzedelere bağışlanan maratona katıldı

Trakya Doğa Sporları İhtisas Kulübünün (TRAKDOSK) sporcuları, geliri Yunanistan'daki yangınlarda zarar görenlere bağışlanan "Run Greece Alexandroupolis" maratonuna sembolik ağaç fidanıyla katıldı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Dedeağaç kentindeki etkinliğe TRAKDOSK 4 yetişkin ve 1 çocuk sporcuyla katıldı.



Kayıt ücretlerinin yangından zarar görenlere bağışlandığı yarışa Edirne ve Türkiye'yi temsilen katılan atletler, Türkiye sınırına yakın şehirlerdeki yangından etkilenenlere destek vermek için yanlarında bir çam fidanı götürdü.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TRAKDOSK Atletizm Branşı Sorumlusu Ümit Beştepe, yaşanan büyük yangının acılarının giderilmesine bir nebze de olsa katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.



Beştepe, Yunanistan seyahatinde yangından zarar gören yerleri gördüklerini ve üzüntü duyduklarını ifade etti.



Maratonun bu yıl özel bir anlamla koşulduğunu aktaran Beştepe, şunları kaydetti:



"Bu yıl yarışa kayıt olarak ödenen ücretlerin, yakın zamanda yaşanan orman yangınının mağdurlarına aktarılacak olmasından çok etkilendik ve zamanı müsait olan arkadaşlarımızdan bir ekip oluşturarak yarışa katıldık. Yolculuğumuz sırasında iki ülkenin ortak doğası sayılabilecek milli parkların ve doğal alanların, ağaçların yangından etkilenmesini görmek bizi çok üzdü. Geniş bir alana yayılan yangının korkunç etkisini her bir kilometrede yakından hissettik.Bizler de Edirne'den bir fidan götürerek, bu fidanı koşu öncesi Dedeağaç ve bölge halkına sembolik olarak takdim ettik. Amacımız ormanların ve barışın sınır tanımadan savunulmasıdır. Spor da bunun en iyi araçlarından biri. Dileriz bu yanan bölgeler bir an önce ağaçlandırılarak eski durumlarına dönüşür."



