Edin Dzeko'nun geleceği belirsiz

Inter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Edin Dzeko'nun geleceğinin belirsizliği sürüyor. Oyuncuya Arabistan ve ABD'den teklifler geldiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Edin Dzeko'nun geleceği belirsiz
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02 Haziran 2023 16:39
Son güncelleme 02 Haziran 2023 16:42
Inter ile Şampiyonlar Ligi finaline çıkmaya hazırlanan yıldız golcü Edin Dzeko'nun takımda kalıp kalmayacağı büyük bir merak konusu.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Inter ile sözleşmesi biten Dzeko'nun kulübüyle yeni sözleşme aşamasında görüşmeleri sürüyor.

Yıldız golcünün 2 yıllık kontrat istediği, Inter kulübünün ise 1 yıllık kontrat önerdiği belirtildi. Tarafların henüz anlaşma sağlayamadığı ifade edildi. 

ARABİSTAN VE ABD'DEN İLGİ VAR

Öte yandan Tuttosport'un haberine göre, Bosnalı golcüye Arabistan ve ABD'den önemli teklifler geldiği belirtildi.

Şampiyonlar Ligi'ne odaklanan yıldız golcünün şu an için teklifleri konuşmak istemediği aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Inter formasıyla bu sezon 50 maça çıkan Dzeko, 14 gol ve 5 asistlik skor üretti.
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