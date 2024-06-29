Edin Dzeko, Hajduk Split'e transfer oluyor

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Edin Dzeko, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
TEKLİFİ RESMEN KABUL ETTİ
İtalyan basınından Sport Mediaset'in haberine göre; Edin Dzeko, Hajduk Split Teknik Direktörü Gennaro Gattuso ve sportif direktör Nikola Kalinic'in teklifini kabul etti.
2 YILLIK SÖZLEŞME
Haberde; Dzeko'nun Hırvat ekibine transfer olmak için tüm şartları kabul ettiği ifade edilirken, Boşnak yıldızın Hajduk Split ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı yazıldı.
46 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 46 resmi maça çıkan Edin Dzeko bu karşılaşmalarda 25 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.
TEKLİFİ RESMEN KABUL ETTİ
İtalyan basınından Sport Mediaset'in haberine göre; Edin Dzeko, Hajduk Split Teknik Direktörü Gennaro Gattuso ve sportif direktör Nikola Kalinic'in teklifini kabul etti.
2 YILLIK SÖZLEŞME
Haberde; Dzeko'nun Hırvat ekibine transfer olmak için tüm şartları kabul ettiği ifade edilirken, Boşnak yıldızın Hajduk Split ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı yazıldı.
46 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 46 resmi maça çıkan Edin Dzeko bu karşılaşmalarda 25 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.