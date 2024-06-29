Edin Dzeko, Hajduk Split'e transfer oluyor

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Edin Dzeko, Hajduk Split Teknik Direktörü Gennaro Gattuso ve sportif direktör Nikola Kalinic'in teklifini kabul etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Edin Dzeko, Hajduk Split'e transfer oluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Haziran 2024 00:14
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Edin Dzeko, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

TEKLİFİ RESMEN KABUL ETTİ

İtalyan basınından Sport Mediaset'in haberine göre; Edin Dzeko, Hajduk Split Teknik Direktörü Gennaro Gattuso ve sportif direktör Nikola Kalinic'in teklifini kabul etti.



2 YILLIK SÖZLEŞME

Haberde; Dzeko'nun Hırvat ekibine transfer olmak için tüm şartları kabul ettiği ifade edilirken, Boşnak yıldızın Hajduk Split ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı yazıldı.

46 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 46 resmi maça çıkan Edin Dzeko bu karşılaşmalarda 25 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery