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Ederson olmazsa Sommer!

Brezilyalı file bekçisi Ederson için Manchester City, bonservisi 7 milyon Euro'ya indirdiği anda Galatasaray ile imzalar atılacak. B planı ise Yann Sommer...

calendar 30 Temmuz 2025 08:54
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Ederson olmazsa Sommer!
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Osimhen transferini resmiyete dökmeye hazırlanan Galatasaray'ın sıradaki hamlesi kaleye olacak.

1 numara için birçok isimle görüşen sarı-kırmızılı kulüp, Manchester City'den Ederson'a yoğunlaştı. İngiliz devinde net 4 milyon Euro kazanan 31 yaşındaki Brezilyalı kaleci, yıllık 6-7 milyon Euro'ya kariyerini Galatasaray'da sürdürmeye hazır.

Sportif A.Ş'den Abdullah Kavukcu hem Ederson'u hem de menajerini ikna etti.


GALATASARAY, CITY'İ BEKLİYOR

Sarı-kırmızılılar, Manchester City'nin 7-8 milyon Euro bonservis seviyesine inmesini bekliyor.

EDERSON OLMAZSA EDERSON

Önceliği Ederson olan Galatasaray, alternatif olarak İnter'den Yann Sommer'i belirledi. 36 yaşındaki İsviçreli kaleci, kariyerinin sonuna yaklaştığı için son seçenek olarak görülüyor. 

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