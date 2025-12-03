02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
1-4
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
2-0UZS
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
6-1
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
0-5
02 Aralık
Fulham-M.City
4-5
02 Aralık
Bournemouth-Everton
0-1
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
2-2
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
2-0
03 Aralık
Gremio-Fluminense
03:30
02 Aralık
Juventus-Udinese
2-0
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
6-1
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
1-2
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
3-1
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
0-1

Eczacıbaşı Dynavit, Yunanistan'da tie-break'te kaybetti

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-2 mağlup olarak gruptaki ilk yenilgisini aldı.

calendar 03 Aralık 2025 01:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Eczacıbaşı Dynavit, Yunanistan'da tie-break'te kaybetti
Voleybolda CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu.
 
Bu sonuçla Eczacıbaşı, gruptaki ilk yenilgisini yaşadı. Olympiakos ise ilk galibiyetini elde etti.
 
Salon: Melina Merkouri Rentis
 
Hakemler: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Maciej Twardowski (Polonya)
 
Olympiakos: Stevanovic, Di Iulio, Vanjak, Terzoglou, Kubura, Coneo (Sampati, Oikonomidou, Emmanouilidou, Fakopoulidou, Iliopoulou, Artakianou)
 
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kisal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak (Simge Aköz, Meliha Diken, Maglio)
 
Setler: 21-25, 25-16, 19-25, 26-24, 18-16
 
Süre: 133 dakika (28, 23, 25, 34, 23)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
