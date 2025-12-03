Eczacıbaşı Dynavit, Yunanistan'da tie-break'te kaybetti

Voleybolda CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu.
Bu sonuçla Eczacıbaşı, gruptaki ilk yenilgisini yaşadı. Olympiakos ise ilk galibiyetini elde etti.
Salon: Melina Merkouri Rentis
Hakemler: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Maciej Twardowski (Polonya)
Olympiakos: Stevanovic, Di Iulio, Vanjak, Terzoglou, Kubura, Coneo (Sampati, Oikonomidou, Emmanouilidou, Fakopoulidou, Iliopoulou, Artakianou)
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kisal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak (Simge Aköz, Meliha Diken, Maglio)
Setler: 21-25, 25-16, 19-25, 26-24, 18-16
Süre: 133 dakika (28, 23, 25, 34, 23)