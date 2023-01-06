Eczacıbaşı Dynavit'ten 13'te 13

Eczacıbaşı Dynavit, Bolu Belediyespor'u set vermeden yendi.

Haber; AA
Abone Ol
Eczacıbaşı Dynavit'ten 13'te 13
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ocak 2023 15:36
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasından ertelenen maçta Eczacıbaşı Dynavit, Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi.

Eczacıbaşı Dynavit, bu sezon oynadığı 13. maçı da kazanırken sadece 1 set verdi.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Caner Çildir, Tuncay Sevim

Eczacıbaşı Dynavit: Yasemin Güveli, Ognjenovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Voronkova (Simge Aköz, Elif Şahin, Saliha Şahin, Jack-Kısal, Yaprak Erkek, Heyrmann, Aybüke Özel)

Bolu Belediyespor: Cansu Aydınoğulları, Kodola, Seher Aksoy, Dixon, Buket Yılmaz, Ece Kozdere (Selin Nevruz, Hilal Kocakara, Tuana Köse, Gizem Düzeltir)

Setler: 25-16, 25-16, 25-21

Süre: 68 dakika (21, 23, 24)

 

 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ