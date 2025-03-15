Ebubekir Şahin'den TFF'ye ziyaret!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmede TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Bahadır Saraç ve Bilal Arslan ile RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler de yer aldı.



İbrahim Hacıosmanoğlu, ziyarette RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler'e A Milli Takım forması takdim etti.



