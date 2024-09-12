Dusan Tadic'ten Filip Kostic'e sıkı takip!

Fenerbahçe'de yeni transfer Filip Kostic, vatandaşı Dusan Tadic sayesinde kısa sürede takıma alıştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Dusan Tadic'ten Filip Kostic'e sıkı takip!
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12 Eylül 2024 15:18
Son güncelleme 12 Eylül 2024 15:20
Fenerbahçe'de yeni transfer Filip Kostic, vatandaşı Dusan Tadic sayesinde kısa sürede takıma adapte oldu.

Sırp yıldız, Fenerbahçe'deki ilk antrenmanıyla beraber takıma hemen alıştı.



SAHA DIŞINDA DA YARDIMCI OLUYOR

Tadic saha dışında da Kostic'in adapte olması için yardımcı oluyor. İkili antrenmanlara beraber gidip geliyor. 

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