Dusan Tadic'ten Filip Kostic'e sıkı takip!

Fenerbahçe'de yeni transfer Filip Kostic, vatandaşı Dusan Tadic sayesinde kısa sürede takıma adapte oldu.
Sırp yıldız, Fenerbahçe'deki ilk antrenmanıyla beraber takıma hemen alıştı.
SAHA DIŞINDA DA YARDIMCI OLUYOR
Tadic saha dışında da Kostic'in adapte olması için yardımcı oluyor. İkili antrenmanlara beraber gidip geliyor.
Sırp yıldız, Fenerbahçe'deki ilk antrenmanıyla beraber takıma hemen alıştı.
SAHA DIŞINDA DA YARDIMCI OLUYOR
Tadic saha dışında da Kostic'in adapte olması için yardımcı oluyor. İkili antrenmanlara beraber gidip geliyor.