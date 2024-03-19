Dursun Özbek'ten TFF yanıtı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, düzenlenen sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu.
Dursun Özbek, törende TFF için gelen soruya da yanıt verdi.
Galatasaray Başkanı Özbek, "TFF'nin istifasını hala istiyor musunuz? Kulüpler Birliği Vakfı'nda bu durum görüşülecek mi?" şeklinde gelen sorunun ardından şu cevabı verdi;
"Önümüzdeki günlerde Kulüpler Birliği Vakfı'nda bir toplantı olacaktır diye düşünüyorum. Burada sadece kulüplerin değil, TFF'nin de ihmali var mı, yok mu? Bunların da incelemesini yapacağız. Bu olayların değerlendirmesini yaparken, bu gerilimi üst seviyeye taşıyacak sözlerden kaçınmalıyız. Galatasaray olarak gerginliği tırmandıracak söylemlerin içerisinde artık olmayacağız. Kulüpler Birliği Vakfı'nda görüşler çok önemli."
Dursun Özbek, törende TFF için gelen soruya da yanıt verdi.
Galatasaray Başkanı Özbek, "TFF'nin istifasını hala istiyor musunuz? Kulüpler Birliği Vakfı'nda bu durum görüşülecek mi?" şeklinde gelen sorunun ardından şu cevabı verdi;
"Önümüzdeki günlerde Kulüpler Birliği Vakfı'nda bir toplantı olacaktır diye düşünüyorum. Burada sadece kulüplerin değil, TFF'nin de ihmali var mı, yok mu? Bunların da incelemesini yapacağız. Bu olayların değerlendirmesini yaparken, bu gerilimi üst seviyeye taşıyacak sözlerden kaçınmalıyız. Galatasaray olarak gerginliği tırmandıracak söylemlerin içerisinde artık olmayacağız. Kulüpler Birliği Vakfı'nda görüşler çok önemli."
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