Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant, genel olarak hangi görüşlerin kendisi için en önemli olduğuna dair düşüncelerini paylaştı.



Durant, kariyeri boyunca yıllar içinde verdiği tartışmalı kararlar nedeniyle basketbol dünyasının en kutuplaştırıcı figürlerinden biri haline geldi.



Yine de Durant, kendisi hakkında hangi görüşleri dinlemek istediğini nasıl filtreleyeceğini bildiğini açıklarken, 2024 Olimpiyatları'ndaki medya ekibiyle yaptığı bir röportajda, diğer oyuncuların kariyerleri üzerinde ne kadar etkili olduğunu duyduğunda bunu takdir ettiğini söyledi:



"Bu yorumları gerçek oyunculardan, ciddi emek veren, NBA'e girmeye çalışan adamlardan duyduğunuzda harika oluyor. Onlar için ve kariyerleri için neler ifade ettiğimi duyuyorsunuz.



Bir de benim etkimi anlamayan başka insanların da hakkımda yorum yaptıklarını duyuyorsunuz. Ancak oyuncular size tamamen farklı bir hikaye anlatıyorlar ve bu müthiş bir şey. Her zaman sahadaki adamların hakkımda söylediklerine daha çok değer vermişimdir. O görüşlere ciddi anlamda saygı duyarım."



ABD Milli takımıyla altın madalya kazanma yolunda Paris'te yer alan Durant, kariyerinde iki kez NBA şampiyonu olmuş, iki kez Finaller MVP'si ödülü kazanmış, bir kez NBA MVP'si olmuş, 14 kez All-Star ve 11 kez ise All-NBA kadrolarında yer almıştı.





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