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Durant: "Jordan ve LeBron'u karşılaştırmak çok gereksiz"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James ile Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan arasındaki karşılaştırmaların "gereksiz" olduğundan bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James ile Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan arasındaki karşılaştırmaların "gereksiz" olduğundan bahsetti.

'The ETCs' isimli kendi podcast'inde konuşan KD, ikili asla birbirlerine karşı oynamayacakları için, onları karşılaştırmaya hiç gerek olmadığını belirtti:

"MJ hiçbir maçta LeBron'a karşı oynamazdı. LeBron'un da aynı alanda olduğunu düşünüyorum. Michael Jordan'ın yaptıklarıyla hiçbir şey kıyaslanamaz. Çok farklıydı. İkisi de daha önce hiç görmediğimiz oyunculardı. İkisi de benzersiz ve kendilerine özgü büyük isimler.

Neden sürekli bu adamları birbirlerine karşı oynayacaklarmış gibi karşılaştırıyoruz? Ayrı ayrı yaptıklarına baktığınızda, ikisi de inanılmaz şeyler yaptı. Ve bu yaptıkları basketbolun da ötesinde şeylerdi. Bazılarının 'Şunun LeBron'u sensin' falan dediğini duymuştum, yani belli ki, o da o alanda."


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