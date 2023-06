Dünya şampiyonu Tekvando Milli Takımı yurda döndü

Azerbaycan'da düzenlenen 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda takım halinde kadınlarda zirvede yer alan, erkeklerde ise üçüncü olan milli sporcular, yurda döndü.



Başkent Bakü'den İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ne gelen kafileyi, sporcuların aileleri ve kulüp temsilcileri karşıladı.



Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Türkiye'ye şampiyon olarak dönmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.



Dünya şampiyonu olmanın çok büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:



"Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Bizlere her zaman destek olan, bu şampiyonluktaki en büyük pay sahibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı arz ediyorum. Bu şampiyona, "Ben geliyorum" diyen ayak seslerimizin şampiyonasıydı. 20 yılda büyük projeler yaptık. Geçen yıl takım halinde Avrupa şampiyonuyduk. 7 olimpiyatta 9 madalya aldık. Her olimpiyattan madalyayla döndük. Ama bu takımın dünya şampiyonu olmasını ve olimpiyatlarda en büyük dereceyi almasını hedefledik. Burada dünya şampiyonu olarak moralimizi yükselttik, adımlarımızı sıklaştırdık, diri olduk, bir olduk, hep beraber Türkiye olduk ve şampiyon olduk."



Gençlik ve Spor Bakanı olan Osman Aşkın Bak'ı da tebrik eden Metin Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:



"Hep beraber hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları'dır. Bu gösterge ve direnç, Paris'te İstiklal Marşı'mızı çaldırıp ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecektir. Aziz milletimiz dualarını eksik etmedi. Bütün camialarımıza, kulüplerimize, federasyonumuza, Azerbaycan halkına ve Sayın İlham Aliyev'e çok teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluk milletimizin şampiyonluğudur, Türkiye'nin başarısıdır, aynı zamanda Türk devletlerinin de başarısıdır. Biz hepimiz biriz, bize çok destek verdiler. Allah'ın izniyle durmadan yola devam edeceğiz. Ülkemiz bizi izlemeye devam etsin. Herkese çok teşekkür ediyorum."



Nafia Kuş: "İnşallah olimpiyat şampiyonu sporcular olacağız"



Bakü'de altın madalya kazanan Nafia Kuş, şampiyon takımın parçası olduğu için büyük mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi.



Türkiye'nin tekvandoda ilk kez dünya şampiyonu olduğunu dile getiren Nafia Kuş, "Ülkemizi en güzel şekilde temsil ettik. Buna da devam edeceğiz. Önümüzde olimpiyatlar var. Bütün sporcuların hayali olimpiyatlardır. Biz orada ülkemizi en güzel şekilde temsil edip inşallah olimpiyat şampiyonu sporcular olacağız. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Buradan Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, federasyon başkanımıza, teknik direktörümüze, kulübüm İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a, antrenörüm Ali Özen'e çok teşekkür ederim. Paris 2024 bizi bekliyor. İnşallah altın madalyayı kazanarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." açıklamasını yaptı.



Bronz madalya alan isimlerden Hatice Kübra İlgün ise takım halinde çok önemli bir başarıya imza attıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:



"Madalya alan, alamayan herkes elinden geleni yaptı. Saniyelerle kaçan madalyalar da vardı. Herkes emek verdi, güzel bir sonuçla ülkemize döndük. Azerbaycan halkına çok teşekkür ediyoruz, bizi ülkemizde gibi hissettirdiler. Başta Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza, federasyonumuza, teknik direktörümüze, kulübüm Bursa Büyükşehir Belediyespor'a, aileme, bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum."



Merve Dinçel: "Nice başarılar için elimizden geleni yapacağız"



Organizasyonda 49 kiloda altın madalya kazanan ve turnuvanın en değerli sporcusu seçilen Merve Dinçel, zor bir şampiyonayı geride bıraktıklarını belirtti.



Takım halinde şampiyonluğa ulaşmanın onur ve gurur verici olduğunu aktaran Dinçel, şöyle konuştu:



"En değerli sporcu seçilmek beni onurlandırdı. Hem madalyam hem de bu ödül, Türk milletine armağan olsun. Nice başarılar için elimizden geleni yapacağız. Geçen yıl Avrupa şampiyonu, bu yıl da dünya şampiyonu olduk. Seneye de inşallah takım halinde olimpiyat şampiyonu olacağız ve Türk halkını daha çok mutlu edeceğiz. Ben de Cumhurbaşkanımıza, Bakanıma, kulübüm İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a çok teşekkür ediyorum. Her zaman bize dualarıyla destek olan insanlara çok teşekkür ediyorum."



Dünya Tekvando Şampiyonası'nda en iyi teknik direktör ödülünü alan Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin de zorlu bir süreçten geçtiklerini vurgulayarak, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan bu yana dikkatli ve disiplinli bir çalışmanın ardından dünya şampiyonu olduklarını ifade etti.



Şahin, hedeflerinin bu başarıyı 2024 Paris Olimpiyatları'na taşımak olduğunu sözlerine ekledi.



2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular, 3 altın ve 3 bronz madalya kazandı.



Merve Dinçel ve Nafia Kuş'la altın, Hatice Kübra İlgün ile bronz madalya kazanan Kadın Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu. Türkiye, böylece tarihinde ilk defa takım halinde dünya şampiyonluğuna ulaştı.



Hakan Reçber'le altın, Görkem Polat ve Emre Kutalmış Ateşli ile bronz madalyanın sahibi olan Erkek Milli Takımı ise dünya üçüncülüğünü elde etti.





