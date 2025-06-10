Mitrovic Fenerbahçe'nin radarında!

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal'de 2023 yılından beri forma giyen Aleksandar Mitrovic, Avrupa sahnesine geri dönmenin planlarını yapıyor.
Sırp golcü, temsilcileri aracılığıyla artık Suudi Arabistan'da oynamaktan sıkıldığını ve Avrupa kupalarında boy göstermeyi özlediğini dile getirdi. Tecrübeli oyuncunun bu talebi, transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin de radarına takıldı.
HEM SANE, HEM MITROVIC!
Sarı-lacivertli kulüp, Bayern Münih ile yollarını ayırmaya hazırlanan Leroy Sane ile görüşmelerini sürdürürken, her iki futbolcunun da aynı menajerlik şirketine bağlı olması süreci ilginç bir noktaya taşıdı.
Aynı şirket, Mitrovic'in de Avrupa'ya dönme isteğini Fenerbahçeli yöneticilere iletti. Al-Hilal'e yakın kaynaklara göre, başarılı santrforun bonservisi 10 milyon Euro'ya alınabilir. 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki sezon planlarında sürpriz bir isim olarak öne çıkabilir.
36 MAÇTA 28 GOL ATTI
Temsilcileri, "Mitrovic gelecek sezon da Al-Hilal'de forma giyecek, bu konuda herhangi bir kriz yok" dese de Sırp futbolcunun ayrılık fikrine sıcak baktığı bildirildi. Tecrübeli golcü, bu sezon Al Hilal formasıyla çıktığı 36 resmi maçta 28 gol atarken, 7 asist gerçekleştirdi.
Sırp golcü, temsilcileri aracılığıyla artık Suudi Arabistan'da oynamaktan sıkıldığını ve Avrupa kupalarında boy göstermeyi özlediğini dile getirdi. Tecrübeli oyuncunun bu talebi, transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin de radarına takıldı.
HEM SANE, HEM MITROVIC!
Sarı-lacivertli kulüp, Bayern Münih ile yollarını ayırmaya hazırlanan Leroy Sane ile görüşmelerini sürdürürken, her iki futbolcunun da aynı menajerlik şirketine bağlı olması süreci ilginç bir noktaya taşıdı.
Aynı şirket, Mitrovic'in de Avrupa'ya dönme isteğini Fenerbahçeli yöneticilere iletti. Al-Hilal'e yakın kaynaklara göre, başarılı santrforun bonservisi 10 milyon Euro'ya alınabilir. 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki sezon planlarında sürpriz bir isim olarak öne çıkabilir.
36 MAÇTA 28 GOL ATTI
Temsilcileri, "Mitrovic gelecek sezon da Al-Hilal'de forma giyecek, bu konuda herhangi bir kriz yok" dese de Sırp futbolcunun ayrılık fikrine sıcak baktığı bildirildi. Tecrübeli golcü, bu sezon Al Hilal formasıyla çıktığı 36 resmi maçta 28 gol atarken, 7 asist gerçekleştirdi.
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