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Ernest Muci: "İstenmediğim yerde kalmam!"

Ernest Muci, Beşiktaş yönetiminin "İsteyen gidebilir" mesajı sonrası ayrılık sinyali verdi.

calendar 10 Haziran 2025 10:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ernest Muci: 'İstenmediğim yerde kalmam!'
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Beşiktaş'ta yönetimin, ligin son haftasında oynanan Borum FK maçı sonrası "İsteyen gidebilir" şeklindeki mesajına oyunculardan cevap gelmeye başladı.

2023-2024 sezonu devre arası transfer döneminde kadroya 10 milyon euro bedel ile Beşiktaş'a katılan Ernest Muci, gösterdiği performansından ziyade hedef olduğu prostestolarla gündeme geldi.

Menajerleri aracılığıyla yönetime mesaj yollayan Ernest Muci, "İstenmediğim yerde kalmak istemem. Bonservisimi verin ayrılayım" ifadelerini kullandı. Beşiktaş yönetimi, Arnavut milli oyuncuya 12 milyon euro bonservis getirmesi halinde ayrılabileceğini iletti.

Siyah-beyazlı ekipte 38 maça çıkan Arnavut futbolcu, 7 gol ve 4 asist kaydetti.

 


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